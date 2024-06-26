الاحتلال الإسرائيلي يهدم 9 منازل في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 9 عمليات هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وآخر داخل أراضي الـ48.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال هدم أربعة منازل شرق مدينة أريحا تبلغ مساحة اثنين منهما 130 مترا مربعا بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع في قرية بيتللو غرب رام الله ، لافتة إلى أن بلدية الاحتلال هدمت منزلا في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس.

وأوضحت أن جيش الاحتلال هدم ثلاثة مساكن ومنشآت أخرى في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل ، كاشفة عن أن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص في مدينة كفر قرع داخل أراضي الـ48.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "نفذت سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، وخمسة غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي".

ووفق الهيئة: "تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، والتي تُشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية".