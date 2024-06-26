واشنطن: الشعب الباكستاني عانى بشدة من الهجمات الإرهابية

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر أن الشعب الباكستاني عانى بشدة من الهجمات الإرهابية. ولا يتعين لأي دولة أن تعاني من هذه الأعمال الإرهابية.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الثلاثاء، قال ميلر إن الولايات المتحدة وباكستان لديهما مصلحة مشتركة للتصدي التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف "إننا نؤيد جهود باكستان لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة وأمن مواطنيها بأسلوب يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وتابع أن "شراكتنا مع باكستان حول قضايا أمنية، تشمل حوارنا رفيع المستوى بشأن مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويل برامج قوية لبناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب ودعم سلسلة من الانخراطات العسكرية بين أمريكا وباكستان.