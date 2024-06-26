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BBC

رئيس الوزراء الأسترالي يرحب بعودة مؤسس "ويكيليكس" إلى الوطن

11:02 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

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لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، تعليقا على عودة جوليان أسانج إلى أستراليا، إنه "سعيد" لأن مؤسس موقع ويكيليكس في طريقه "للاجتماع بعائلته".

وأضاف ألبانيز، في بيان، إن "جوليان أسانج في طريقه إلى وطنه أستراليا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال ألبانيز "على مدى العامين الماضيين منذ تولينا منصبنا، شاركت حكومتي ودعت إلى حل هذا الأمر على مستوى القادة."

وأضاف ألبانيز "لقد استخدمنا جميع القنوات المناسبة، وكانت هذه النتيجة نتاج عمل دقيق وصبور وحازم. وهو عمل أنا فخور به جدا."

وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة الاتحادية ستواصل تقديم المساعدة القنصلية لأسانج حتى يستقر في أستراليا.

وأضاف ألبانيز "هذا هو ما ينطبق على الأستراليين في جميع أنحاء العالم".

وقال ألبانيز "هذا يعني إنجاز المهمة، والحصول على النتائج. وأنا سعيد جدا لأنه في هذه المناسبة، كانت النتيجة ناجحة وأعتقد أن الغالبية العظمى من الأستراليين أرادوا رؤيتها."

ما وجه رئيس الوزراء الأسترالي الشكر لسفير أستراليا لدى الولايات المتحدة، كيفن رود، والمفوض السامي لأستراليا لدى المملكة المتحدة، ستيفن سميث، اللذين كانا يسافران مع الرجل البالغ من العمر 52 عاما.

أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي لندن
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