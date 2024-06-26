روسيا تبدأ محاكمة صحفي أمريكي بتهمة التجسس

موسكو - (د ب أ)

من المقرر أن تبدأ في روسيا اليوم الأربعاء محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المسجون منذ أكثر من عام بتهمة التجسس.

ومن المقرر أن تجري محاكمة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال. ونفى المراسل التهم الموجهة إليه أثناء الاستجواب.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي إنه وفقا للتحقيق ، جمع جيرشكوفيتش معلومات سرية نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وتتعلق القضية على وجه التحديد بإنتاج وإصلاح معدات دفاعية في مصنع أورالفاجونزافود في نيجني تاجيل، الذي يقع إلى الشمال من يكاترينبرج.

وقال مكتب المدعي العام إن جيرشكوفيتش تصرف بشكل غير قانوني وفقا لجميع قواعد التآمر.

وردت الحكومة الأمريكية على الاتهامات غير المثبتة بكلمات واضحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن: "لا توجد أي مصداقية على الإطلاق لهذه الاتهامات".

واعتقل جيرشكوفيتش في نهاية مارس 2023 أثناء رحلة بحثية في يكاترينبرج.

ودعت العديد من وسائل الإعلام إلى إطلاق سراحه. ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عنه.

وفقا للكرملين، تجري محادثات بشأن تبادل السجناء مقابل جيرشكوفيتش. وغالبا ما يؤدي احتجاز المواطنين الأمريكيين في روسيا إلى مفاوضات معقدة بين موسكو وواشنطن حول الإفراج أو التبادل.

وعلى الرغم من العلاقات الأمريكية الروسية المتوترة، حدث تبادل للأسرى مرارا في الماضي.