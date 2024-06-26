الاحتلال الإسرائيلي يهدم 3 منازل في رام الله وأريحا بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل تعود لفلسطينيين في رام الله وأريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال برفقة جرافات هدمت منزلين في منطقة المطار شرق أريحا بحجة البناء دون ترخيص".

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال هدمت خمسة منازل أخرى يوم الأحد الماضي في محافظة أريحا والأغوار".

كما هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم ، منزلا من ثلاثة طوابق في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان بأن "قوات الاحتلال أخطرت مالك المنزل بوقف البناء فيه ، وقبل حوالي ثلاثة أشهر أخطرته بأمر الهدم بحجة البناء دون ترخيص".