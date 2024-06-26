إعلان

BBC

لمنع انتشار"جدري القرود".. جنوب أفريقيا تفحص المسافرين بجميع الموانئ

10:18 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

جدري القرود

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

جوهانسبرج - (د ب أ)

من المقرر أن يبدأ مسؤولو الحدود في جنوب أفريقيا، فحص المسافرين للتأكد من عدم إصابتهم بمرض "جدري القرود" في جميع موانئ دخول البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى منع انتشار الفيروس بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة إلى 16.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن مايكل ماسياباتو، مفوض هيئة إدارة الحدود، قوله في بيان له أمس الثلاثاء، إن المسافرين في المطارات والموانئ البحرية والمراكز الحدودية البرية، سيخضعون لفحص حرارى للتأكد من درجة حرارتهم.

وأضاف أنه سوف يتم عزل الأشخاص الذين يعانون من الحمى، حيث سيتم إخضاعهم لمزيد من الفحص.

وأوضح ماسياباتو: "إننا نتعاون أيضا بشكل وثيق مع مرافق الأمراض المعدية في المقاطعات، من أجل الاستجابة السريعة، وضمان الإبلاغ الفوري عن أي مسافر مشتبه به تظهر عليه أعراض مرض جدري القرود".

جدري القرود جنوب أفريقيا موانئ دخول البلاد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

إعلان

إعلان

تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة