البنتاجون: نعتقد أنه بالإمكان حل التوترات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية دبلوماسيًا

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط.

وأوضح رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن حل التوترات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية دبلوماسيا.

ولفت رايدر إلى أن إسرائيل ليست كتلة موحدة وأن جالانت بذل جهودا لإتاحة آليات إيصال المساعدات إلى غزة، مشددا على أن الرصيف العائم حل مؤقت لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة المتفاقمة هناك.

وأشار رايدر إلى أن البنتاجون تعمل مع الوكالات الأمريكية والدولية من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، زاعما أن مسؤولية وقف إطلاق النار في القطاع تقع على حماس.

وأكد رايدر أنه لا توجد لدى البنتاجون خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة، موضحا أن حماية المدنيين في غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.