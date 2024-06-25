روسيا تفرض حظرًا على 81 وسيلة إعلام أوروبية

موسكو - (د ب أ)

أدرجت روسيا 81 شركة إعلامية أوروبية على قائمة سوداء، وذلك ردا على الحظر المفروض على بث العديد من وسائل الإعلام الروسية في أوروبا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء أنه سيتم حظر بث البرامج والوصول إلى هذه المواقع الإعلامية.

وتشمل وسائل الإعلام الألمانية المتضررة مجلة "دير شبيجل" الإخبارية وصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية، وصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" اليومية، وفي النمسا، تأثرت هيئة الإذاعة العامة "أو آر إف" ومجموعة الإعلام النمساوية، كما شملت قائمة الحظر قناة "أرتي" التلفزيونية الفرنسية الألمانية.

ومع إدراج موسكو لتسع شركات فرنسية في القائمة السوداء، تكون فرنسا هي الأكثر تعرضا للعقوبات من بين دول الاتحاد الأوروبي.

وفي مايو، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، وموقع "صوت أوروبا" وصحيفة "إزفستيا" الموالية للكرملين، والتي تمتلك أيضا محطة تلفزيونية، وهذا يعني أنه تم حجبها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قررت دول الاتحاد الأوروبي أنه يمكن لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها الاستمرار في العمل في الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ حظر عمل وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وقدمت وزارة الخارجية الروسية مبررين للحظر وهما إنه جاء كرد فعل على إجراء الاتحاد الأوروبي وأيضا لأنها زعمت أن وسائل الإعلام الأوروبية تنشر تقارير كاذبة حول حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأضافت أنه إذا رفع الاتحاد الأوروبي القيود التي فرضها على وسائل الإعلام الروسية فإن موسكو مستعدة أيضا لبحث رفع الحظر.