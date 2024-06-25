الخارجية الأمريكية: ندعم تحقيقات المحاكم الدولية في الفظائع التي ارتُكبت بأوكرانيا

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم تحقيقات الجهات والمحاكم الدولية في الفظائع التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من اليوم، مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس على الأقل 2023".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يسيء تقدير روسيا ويتجه لارتكاب خطأ كبير.

فيما قال مجلس الأمن الروسي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف باطل وجزء من الحرب ضد روسيا.