الخارجية الأمريكية: جالانت أكد أن إسرائيل ترغب بحل دبلوماسي مع حزب الله

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الحل الدبلوماسي للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان ممكن ويصب في مصلحة كل الأطراف.

وأشار ميلر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا للإدارة الأمريكية أنهم يفضلون الحل الدبلوماسي للتوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل ترغب في حل دبلوماسي للتوتر مع حزب الله.

وذكر ميلر أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بناء على دعوة من حكومة بغداد، مؤكدا أنه إذا تعرض الجنود الأمريكيون لهجمات، فإن الولايات المتحدة سترد على منفذيها.