سيناتور أمريكي: نتنياهو قام بتسييس قضية الأسرى لمصالحه السياسية

وكالات

قال رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جاك ريد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتسييس قضية الأسرى وقضايا أخرى لمصالحه السياسية.

وأشار ريد، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أثارت أسئلة جدية بشأن قيادة نتنياهو خاصة النتيجة النهائية لحرب غزة، موضحا أنه يعتقد أن رئيس حكومة الاحتلال فشل في تحقيق الإفراج عن الأسرى.

وأكد ريد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على أن يكون لدى نتنياهو هدف نهائي هو وجود سلطة بديلة لحماس تحكم غزة.