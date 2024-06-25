إعلان

BBC

سيناتور أمريكي: نتنياهو قام بتسييس قضية الأسرى لمصالحه السياسية

08:59 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جاك ريد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتسييس قضية الأسرى وقضايا أخرى لمصالحه السياسية.

وأشار ريد، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أثارت أسئلة جدية بشأن قيادة نتنياهو خاصة النتيجة النهائية لحرب غزة، موضحا أنه يعتقد أن رئيس حكومة الاحتلال فشل في تحقيق الإفراج عن الأسرى.

وأكد ريد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على أن يكون لدى نتنياهو هدف نهائي هو وجود سلطة بديلة لحماس تحكم غزة.

بنيامين نتنياهو قضية الأسرى حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: جالانت أكد أن إسرائيل ترغب بحل دبلوماسي مع حزب الله

إعلان

إعلان