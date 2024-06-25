حماس تعليقًا على خطط إسرائيل لليوم التالي للحرب: خبيثة ولن تجد طريقًا للتنفيذ

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن حديث رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي بشأن اليوم التالي للحرب خطط خبيثة لن تجد طريقا للتنفيذ أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت حماس، مصير الحركة ومستقبل قطاع غزة يقرره الشعب الفلسطيني ولا أحد سواه وهو لن يسمح لأي كان بالتدخل.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي قال، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تناقش مع أمريكا كيفية قيام الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية بإيجاد بديل لحكم حماس".

ووفقا لما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم اعتبر هنجبي أنه لا يمكن هزيمة حماس كفكرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تشكيل قيادة محلية لتحل مكانها في القطاع.

وأضاف: "نناقش فكرة الاعتماد على فلسطينيين محليين لإدارة غزة، بعد تطهير القطاع من حماس"، وفق تعبيره.

وأكد أن "القوات الإسرائيلية تقاتل من أجل استعادة المحتجزين من غزة"، لكنه أوضح في الوقت نفسه، أنه "يجب تنفيذ أهداف الحرب التي أعلنها سابقا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى القضاء على حماس عسكرياً.