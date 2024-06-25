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الخارجية الروسية: الغرب يسيء تقديرنا ويتجه لارتكاب خطأ كبير

08:39 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يسيء تقدير روسيا ويتجه لارتكاب خطأ كبير.

وكان مجلس الأمن الروسي قال إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف باطل وجزء من الحرب ضد روسيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من اليوم، مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس على الأقل 2023".

الخارجية الروسية روسيا الاتحاد الأوروبي سيرجي شويجو
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