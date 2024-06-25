وزيرا دفاع السعودية والصين يستعرضان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدفاعية

الرياض - (د ب أ)

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه في بكين اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني الفريق الأول دونج جون، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات رسمية، بحضور وفدي الوزارتين جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الصينية، وسُبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان "الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وذكرت (واس) في وقت سابق اليوم أن وزير الدفاع السعودي التقى في بكين نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للصين الفريق الأول جانج يوشيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للصين.

وأضافت أن الجانبين "أكدا خلال اللقاء على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي"، كما ناقشا "أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".