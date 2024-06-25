وزيرة الخارجية الألمانية تجري محادثات أزمة بلبنان لتفادي الحرب مع إسرائيل



بيروت - (د ب أ)

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى لبنان اليوم الثلاثاء لعقد محادثات أزمة وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأجرت بيربوك أولا محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ومن المقرر أن تعقد أيضاً اجتماعاً مع القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب قبل وقت قصير من عودتها إلى برلين.

وخلال مؤتمر هرتسيليا بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، كانت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني طالبت أمس الاثنين بانسحاب كامل يمكن التحقق منه لقوات حزب الله من منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف على الحدود الشمالية لإسرائيل، مؤكدة أن "خطر التصعيد غير المقصود واندلاع حرب شاملة يتزايد يوماً بعد يوم، لذا فمن الواجب التحلي بأقصى درجات الحذر".

وتسعى إسرائيل من خلال الضغط الدبلوماسي إلى دفع حزب الله إلى سحب قواته خلف نهر الليطاني على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، وفقاً لقرار صادر من الأمم المتحدة، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان حذر مؤخراً من أن إسرائيل على استعداد لشن عملية عسكرية أكبر إذا لزم الأمر.

وبدوره، كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه بعد انتهاء المرحلة المكثفة في حرب غزة، سيتمكن من نقل جزء من القوات إلى الشمال.