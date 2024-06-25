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العفو الدولية: وثّقنا مقتل 5 أشخاص على الأقل بالرصاص خلال احتجاجات اليوم في كينيا

06:41 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

احتجاجات كينيا

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وكالات

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها وثّقت مقتل 5 أشخاص على الأقل بالرصاص وإصابة 31 خلال احتجاجات اليوم في كينيا.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين اقتحموا مقر البرلمان في كينيا أضرموا النيران في مبان حكومية بعد إقرار قانون بفرض ضرائب جديدة، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

من جانبها، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين قوات الشرطة الكينية ومحتجين اقتحموا البرلمان بعد إقرار قانون الضرائب الجديد.

وأشارت إلى اندلاع حريق في مكتب حاكم العاصمة الكينية نيروبي، خلال تظاهرات رافضة لفرض ضرائب جديدة أقرها البرلمان.

وكشفت التقارير أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين خلال محاولاتهم لاقتحام البرلمان.

العفو الدولية احتجاجات كينيا مقتل أشخاص
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