كندا تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة

وكالات

جددت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، الدعوة لمواطنيها بمغادرة لبنان قائلة إن الوضع الأمني مضطرب ولا يمكن التنبؤ به في ظل الصراع المحموم بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن رسالتها إلى مواطنيها كانت واضحة منذ اندلاع الحرب واشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفة "ليس هذا الوقت المناسب للتوجه إلى لبنان، أمّا عن الكنديين المتواجدين في لبنان بالفعل.. حان وقت المغادرة فيما لا تزال الرحلات الجوية متاحة".

وقبل أيام قالت القناة 12 العبرية، إن جولي أخبرت وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء نحو 45 ألف كندي في لبنان خشية اندلاع حرب.

وكانت جولي نصحت في وقت سابق، مواطنيها الكنديين بتجنب السفر إلى لبنان بسبب الاضطرابات الأمنية.