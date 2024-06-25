جالانت: التهديد الأكبر لمستقبل العالم والمنطقة يكمن في إيران

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن على الجيش أن يعمل من أجل ضمان عودة 120 أسيرا والقضاء على حماس.

وأشار جالانت إلى أن التهديد الأكبر لمستقبل العالم والمنطقة يكمن في إيران والوقت ينفد، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عازم على تغيير الوضع على الأرض في الشمال وإعادة السكان هناك لمنازلهم.

وأوضح جالانت أن الوقت قد حان لتفي واشنطن بالتزاماتها بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستضمن دائما أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن حربًا أخرى بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية.

وزعم أوستن أن حركة حماس هي العائق أمام مقترح وقف إطلاق النار وموقفها يطيل أمد معاناة الفلسطينيين في غزة، مضيفا "إسرائيل في معركة صعبة ضد عدو شرس ويجب ألا نخاطر بحرب بلا نهاية".

وأعرب أوستن عن قلقه إزاء هجمات المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، مدّعيا أن مواطني إسرائيل يواجهون تهديدات حقيقية من إيران وشركائها بما في ذلك حزب الله والحوثيون وحماس.

كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن قلق الولايات المتحدة إزاء الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.