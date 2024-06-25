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المندوب الروسي بمجلس الأمن: نطالب إسرائيل بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح

06:18 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

فاسيلي نيبينزيا

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وكالات

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن حجم عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية صادم.

وطالب نيبينزيا، إسرائيل بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في رفح لا يمكن أن يتخيلها أحد في ظل انعدام الخدمات الصحية.

وكان المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند قال، اليوم الثلاثاء، إن سكان غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن عمليات القتل في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية.

وشدد وينزلاند على ضرورة فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول مستدام للمساعدات الإنسانية،

وطالب المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه البالغ إزاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا مجلس الأمن رفح الاحتلال الإسرائيلي
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