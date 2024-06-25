جانتس: يجب إجراء انتخابات في إسرائيل حتى نُغيّر ميزان القوى بالشرق الأوسط

وكالات

قال الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس فكرة لا يمكن تدميرها و"لكن بإمكاننا القضاء على قدراتها"، لافتا إلى أن التحدي الأول الذي تواجهه إسرائيل هو التعامل مع حماس وأن تعيد أسراها بعد 9 أشهر من الجحيم.

وأكد جانتس، أن الوقت قد حان لاستعادة الأسرى من غزة ولو كان بثمن باهظ، مشددا على ضرورة "أن نعيد سكان الشمال والجنوب لكي يعيشوا بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد".

وأوضح جانتس، أن إقامة محور شرق أوسطي أمريكي أوروبي ضد إيران سيكون نصرا حقيقيا، مضيفا "لدينا القدرة أن نوقع لبنان في الظلام وأن ندمر القدرة العسكرية لحزب الله في أيام ولكن علينا أن نستعد لدفع ثمن ذلك أيضا".

أشار جانتس، إلى أنه يجب أن يُفتح باب التجنيد أمام الجميع بما في ذلك الحريديم والعرب والنساء في الفترة المقبلة، موضحا أنه "يجب إجراء انتخابات في إسرائيل حتى نغير ميزان القوى في الشرق الأوسط".