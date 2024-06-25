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BBC

مسؤول أممي: عمليات القتل في غزة بلغت مستويات كارثية

05:32 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند، اليوم الثلاثاء، إن سكان غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن عمليات القتل في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية.

وشدد وينزلاند على ضرورة فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول مستدام للمساعدات الإنسانية،

وطالب المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه البالغ إزاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

حرب غزة عمليات القتل طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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