ليبرمان: سأعمل على تشكيل ائتلاف صهيوني بدون نتنياهو

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي يتحملون جميعا مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار ليبرمان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشغول الآن بأسراه في غزة دون أن يتعامل مع "جوهر الشر وهو إيران"، لافتا إلى فصائل المقاومة "نجحوا في توحيد الساحات وتشن علينا هجمات من غزة وسوريا وإيران والعراق واليمن".

وأوضح ليبرمان، أنه لولا إيران لما كان حزب الله موجودا وهذا ينطبق على حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدا أن الخلافات الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة أمر غير مسبوق وأن ما يفعله نتنياهو يلحق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي.

وشدد ليبرمان، على أنه لا يثق في نتنياهو، موضحا أن كل ما يفعله رئيس الحكومة يهدف لتمديد بقائه في الحكم، مضيفا أن "حكومة إسرائيل التزمت الصمت إزاء كافة المعلومات والتحذيرات من وقوع أحداث السابع من أكتوبر".

وأكد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أنه سيعمل على تشكيل ائتلاف صهيوني، مرحبا بانضمام حزب الليكود إلى التشكيل لكن دون نتنياهو.