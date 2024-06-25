كينيا.. مقتل 10 أشخاص خلال اقتحام مبنى البرلمان في نيروبي (فيديو)

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين اقتحموا مقر البرلمان في كينيا أضرموا النيران في مبان حكومية بعد إقرار قانون بفرض ضرائب جديدة، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

من جانبها، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين قوات الشرطة الكينية ومحتجين اقتحموا البرلمان بعد إقرار قانون الضرائب الجديد.

🚨⚡اقتحم المتظاهرون في كينيا مبنى البرلمان، حيث تم التصويت على مشروع الميزانية بما في ذلك زيادة الضرائب.



قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين خلال الاحتجاجات. المتظاهرون مقتنعون بأن الابتكار سيضر بالاقتصاد ويزيد من تكاليف المعيشة للسكان المحليين.



وفي الوقت نفسه،… pic.twitter.com/TNIqKM6WhI — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 25, 2024

وأشارت إلى اندلاع حريق في مكتب حاكم العاصمة الكينية نيروبي، خلال تظاهرات رافضة لفرض ضرائب جديدة أقرها البرلمان.

وكشفت التقارير أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين خلال محاولاتهم لاقتحام البرلمان.