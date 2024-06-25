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بيربوك تعلن تخصيص 19 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة

03:25 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

أنالينا بيربوك

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القدس- (د ب أ)

تعتزم ألمانيا تخصيص 19 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء خلال زيارتها الحالية لإسرائيل.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي يقومان في ظل ظروف تهدد الحياة بجلب "الدقيق والأرز إلى العائلات الجائعة في قطاع غزة لأن كل وجبة ولو كانت صغيرة تعتبر مهمة بالنسبة لبقاء الأطفال في غزة على قيد الحياة".

وأضافت بيربوك أن كل صندوق من المواد الطبية التابعة لمنظمات الصحة العالمية سيساعد في "إعادة توفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية" في المستشفيات المدمرة في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يتم استخدام الأموال في تمويل سلال غذائية تغطي 90 % من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، وتحتوي على مواد مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت والحمص والحليب المجفف.

كانت بيربوك ناقشت صباح اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية دور السلطة الفلسطينية المستقبلي. وترى بيربوك أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في نظام ما بعد الحرب في قطاع غزة، بعد ذلك، التقت الوزيرة بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس.

وبحسب ما تم إعلانه في أوائل أبريل الماضي، ستستأنف وزارة الخارجية الألمانية دعمها لوكالة الأونروا بحيث سيتم في خطوة أولى توفير خمسة ملايين يورو للمساعدات الغذائية الطارئة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الأونروا على الدفعة الأولى وقيمتها 5 ملايين يورو من الإسهام الطوعي غير المقيد والذي تم إقراره من قبل البرلمان الألماني.

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