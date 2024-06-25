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الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس هيئة الأركان الروسية ووزير الدفاع السابق

02:26 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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أمستردام - (د ب ا)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لإدانتهما بإصدار تعليمات لشن هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بإدانة روسيا بارتكاب انتهاكات حقوقية في شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، التي قامت موسكو باحتلالها وضمها في انتهاك للقانون الدولي في عام 2014.

المحكمة الجنائية الدولية أمستردام هيئة الأركان الروسية
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