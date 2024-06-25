مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نحتاج لتشكيل قيادة محلية في غزة بديلة لحماس

تل أبيب - (د ب ا)

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي،اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تناقش مع أمريكا كيفية قيام الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية بإيجاد بديل لحكم حماس".

ووفقا لما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم اعتبر هنجبي أنه لا يمكن هزيمة حماس كفكرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تشكيل قيادة محلية لتحل مكانها في القطاع.

وقال: "نناقش فكرة الاعتماد على فلسطينيين محليين لإدارة غزة، بعد تطهير القطاع من حماس"، وفق تعبيره.

وأكد أن "القوات الإسرائيلية تقاتل من أجل استعادة المحتجزين من غزة"، لكنه أوضح في الوقت نفسه،أنه "يجب تنفيذ أهداف الحرب التي أعلنها سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى القضاء على حماس عسكرياً.