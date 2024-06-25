محكمة أوروبية تقضي بإدانة روسيا بارتكاب انتهاكات في شبه جزيرة القرم

بروكسل - (د ب ا)

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بإدانة روسيا بارتكاب انتهاكات حقوقية في شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، التي قامت موسكو باحتلالها وضمها في انتهاك للقانون الدولي في عام 2014.

ويعني الحكم أن القضاة في ستراسبورج قرروا الوقوف بجانب أوكرانيا، التي تقدمت بالشكاوى لدى المحكمة.

وتتضمن اتهامات أوكرانيا الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة للمدنيين وقمع وسائل الاعلام الأوكرانية واللغة الأوكرانية في المدارس.

ويشار إلى أن روسيا لا تعترف بالأحكام التي تصدرها المحكمة.