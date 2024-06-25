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الاتحاد الأوروبي يمدد قواعد الحماية للأوكرانيين الفارين من الحرب حتى عام 2026

01:30 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

الاتحاد الأوروبى

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بروكسل - (د ب أ)

مدد الاتحاد الأوروبي العمل بقواعد الطوارئ الخاصة بإيواء وحماية الأشخاص الذين فروا من الحرب القائمة في أوكرانيا، حتى ما لا يقل عن الرابع من مارس من عام 2026.

وقالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، التي ترأست المحادثات من أجل تمديد القواعد، في بيان لها: "تقوم روسيا بترهيب الشعب الأوكراني يوما بعد يوم، من خلال عمليات القصف التي تقوم بها".

وأوضحت أن "أولئك الذين فروا من العدوان الروسي، يمكنهم الاستمرار في الاعتماد على تضامننا".

وقد تم منح الأوكرانيين الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الشامل لبلادهم من جانب روسيا في عام 2022، حماية فورية، بعد أن أسست الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظاما مؤقتا مصمما لحالات التدفق الجماعي للأشخاص.

وكان من المقرر أن ينتهي النظام الحالي في مارس 2025.

ويهدف الاقتراح إلى تجنب الإجراءات الوطنية المطولة لطلب اللجوء، والمطلوبة للتعامل مع أعداد كبيرة من النازحين. ويشار إلى أنه من الممكن تمديد القواعد المؤقتة لمدة تصل إلى عام واحد.

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