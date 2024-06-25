حماس تندد بمجازر الاحتلال بحق عائلة هنية وغيرها

وكالات

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ومنها قصف منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ تأكيد على تعمده استهداف المدنيين.

وفي بيان، نددت حماس بمجازر الاحتلال وحملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير".

واستشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية، فيما أقر الاحتلال بمسؤوليته عن الغارة.