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BBC

نفذوا 83 عملية.. لحظات الإطاحة بتشكيل عصابي في السعودية

12:28 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

الشرطة السعودية

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وكالات

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في السعودية عن القبض على 4 أشخاص في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان، بتهم تكوين تشكيل عصابي بغرض الاحتيال.

ونشر حساب الأمن العام السعودي، مقطع فيديو، على منصة "إكس" يظهر لحظة القبض على التشكيل العصابي.

وبحسب الفيديو المنشور على حساب الأمن العام السعودي، اتخذ المجرمين محلين تجاريين في الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى التشكيل الإجرامي خارج المملكة.

وأوضح الأمن العام أن العصابة نفذت عمليات النصب والاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم والاستيلاء على 3.7 مليون ريال بطرق غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة من خلال 83 حادثة جنائية.

الشرطة السعودية تشكيل عصابي السعودية
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