نفذوا 83 عملية.. لحظات الإطاحة بتشكيل عصابي في السعودية

وكالات

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في السعودية عن القبض على 4 أشخاص في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان، بتهم تكوين تشكيل عصابي بغرض الاحتيال.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف عن القبض على (4) أشخاص في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان لتعاونهم مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عمليات احتيال مالي.#لا_يستغلونك pic.twitter.com/QPV02t0Wvf — الأمن العام (@security_gov) June 24, 2024

ونشر حساب الأمن العام السعودي، مقطع فيديو، على منصة "إكس" يظهر لحظة القبض على التشكيل العصابي.

وبحسب الفيديو المنشور على حساب الأمن العام السعودي، اتخذ المجرمين محلين تجاريين في الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى التشكيل الإجرامي خارج المملكة.

وأوضح الأمن العام أن العصابة نفذت عمليات النصب والاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم والاستيلاء على 3.7 مليون ريال بطرق غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة من خلال 83 حادثة جنائية.