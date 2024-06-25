لتجنب اندلاع حرب في لبنان.. رسائل غير مباشرة بين حزب الله وأمريكا

كتب- محمد صفوت:

أفاد موقع "أكيسوس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أبلغت لبنان وحزب الله، من عدم قدرتها على احتواء إسرائيل في حال استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واندلاع حرب هنا.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر مطلعة، قولها، إن المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكستين، أبلغ مسؤولين لبنانيين خلال زيارته للمنطقة، أن حزب الله سيكون مخطئا لو اعتقد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا ما واصلت المجموعة المسلحة هجماتها على إسرائيل.

وأكدت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، التحذيرات التي أصدرتها واشنطن لحزب الله ولبنان، ونقلت عن مسؤولين قولهم، إن واشنطن سلمت بشكل غير مباشر تحذيرًا واضحًا لحزب الله، مفاده "لا تفترض أن واشنطن تستطيع منع إسرائيل من مهاجمتك".

وبحسب موقع "أكسيوس"، سلم المبعوث الأمريكي الرسالة إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وطالبه بنقلها إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وذكرت مصادر دبلوماسية للموقع الأمريكي، أن مبعوث بايدن، شدد على ضرورة دخول حزب الله المفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر بدلاً من الاتجاه نحو التصعيد.

ونقل الموقع، عن مصدر دبلوماسي غربي، قوله، إن حزب الله وجه رسائل عبر أطراف ثالثة، إلى واشنطن بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي، يشير خلالها إلى رغبته في عدم الدخول في حرب، لكنه يؤكد على ثقته في قدراته على توجيه ضربات قوية لإسرائيل في حال قررت اجتياح لبنان.

ومنذ بداية التوترات والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قتل 479 شخصًا على الأقل في لبنان بينهم 313 عنصرًا من حزب الله، فيما قتل 15 عسكريًا إسرائيليًا و11 مدنيًا في الدولة العبرية.