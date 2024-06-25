السفير الفلسطيني لـ"الحياة": السيسي منع مخطط إسرائيل لإفراغ غزة من سكانها

وكالات

يحل السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في أول حوار شامل معه منذ اندلاع الحرب في غزة، ضيفا مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، يوم الجمعة المقبل.

ويكشف السفير في حلقته العديد من الكواليس والأسرار، ويتحدث عن الحرب في غزة وأبعادها.

كما شرح اللوح، الوضع تفصيليا في معبر رفح البري بين مصر وغزة، بعد احتلاله من قبل إسرائيل في السابع من مايو الماضي.

وقال السفير: لا دولة في غزة على جزء من أرض سيناء المصرية.

كما تحدث اللوح عن رؤية السلطة الفلسطينية لكيفية ملاحقة نتنياهو كمجرم حرب بعد جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن السفير في الحلقة: أود أن أغتنم الفرصة من خلال قناة الحياة.. نحن في سفارة فلسطين سوف نطلق حملة سياسية وقانونية ودبلوماسية لدعم مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي تطور مهم، قال السفير دياب اللوح: نفكر في إنهاء الانقسام، ونتمسك بالدور المصري في هذا المجال.

وأجاب اللوح عن سؤال: هل ساعد الرصيف الأمريكي في الإغاثة أم كان عملا مدبرا لنزوح الفلسطينيين؟

وأكد سفير دولة فلسطين أن إسرائيل تريد دفع الفلسطينيين للحدود مع مصر، وأن أكثر من 80 % ممن نزحوا لرفح عادوا إلى خان يونس

كما وجه اللوح، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منع المخطط الإسرائيلي من إفراغ غزة من سكانها.

ويذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة.