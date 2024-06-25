إعلان

BBC

رئيس وزراء الصين يحذر من انقسام العالم اقتصاديا

10:58 ص الثلاثاء 25 يونيو 2024

الصين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بكين - (د ب ا)

حذر رئيس وزراء الصين لي تشانج من التداعيات السلبية على العالم في حال انقسم العالم اقتصاديا، كما رد على الانتقادات التي تتهم سياسة بلاده الصناعية بالتسبب في الإفراط في الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي تشانج القول في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الثلاثاء في مدينة داليان بشمال شرق البلاد " الأعمال الرجعية المتعلقة بعملية الفصل" سوف تجر العالم فقط إلى " دوامة مدمرة حيث تنتهى المنافسة على الحصول على حصة أكبر إلى الحصول على جزء ضئيل ".

وأضاف" هذا أمر لا نرغب في رؤية حدوثه".

كما دافع لي تشانج عن بلاده أمام المزاعم التي تفيد بأن بلاده تغرق العالم بسلع رخيصة، مشيرا إلى براعتها في العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء " مساحة واسعة للشركات لمواصلة الابتكار وتعزيز المنتجات".

الصين رئيس وزراء الصين انقسام العالم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

إعلان

إعلان

* أبو قير للأسمدة تعلن إيقاف 3 مصانع مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز
* خفض العمولة للنصف.. البنك الأهلي يرفع حدود مشتريات الكريدت 50% خارج وداخل مصر
* بعد قليل.. قرارات حكومية مهمة بشأن أزمة قطع الكهرباء