ويكيليكس يقول إن أسانج "حر" بالفعل وغادر المملكة المتحدة



واشنطن -( د ب أ):

قال موقع ويكيليكس إن مؤسسه جوليان أسانج غادر سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن بكفالة وغادر المملكة المتحدة من مطار ستانستيد بعد ظهر أمس الإثنين.

وجاء في منشور لويكيليكس على منصة (إكس): "جوليان أسانج حر".

وأضاف: "غادر (أسانج) سجن بلمارش شديد الحراسة صباح يوم 24 يونيو، بعد أن أمضى 1901 يوم هناك. وقد أفرج عنه بكفالة من قبل المحكمة العليا في لندن وأطلق سراحه في مطار ستانستيد خلال فترة ما بعد الظهر، حيث استقل طائرة وغادر المملكة المتحدة".

وأعقب المنشور مقطع فيديو قصير يظهر أسانج وهو يجري اقتياده إلى المطار ويستقل طائرة.