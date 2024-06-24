مسؤولون إسرائيليون: أخبرنا نظراءنا الأمريكيين التزامنا بمقترح بايدن

وكالات

نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنهم أخبروا نظراءهم الأمريكيين التزامهم بمقترح الرئيس جو بايدن على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة.

وكان نتنياهو قال في أول مقابلة له مع قناة إسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إنه مستعد للتوصل إلى صفقة يستعيد خلالها المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس وباقي الفصائل، ثم يعود بعدها إلى الحرب.

وتنفي هذه التصريحات التأكيد الأمريكي على موافقة إسرائيل على مقترح الاتفاق الذي قدمه الرئيس جو بايدن نهاية مايو الماضي، والذي ينص على إنهاء كامل للحرب.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن تصريح نتنياهو يمكن أن يخرب احتمالات التوصل إلى اتفاق.