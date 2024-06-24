إعلان

BBC

مسؤولون إسرائيليون: أخبرنا نظراءنا الأمريكيين التزامنا بمقترح بايدن

07:32 م الإثنين 24 يونيو 2024

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنهم أخبروا نظراءهم الأمريكيين التزامهم بمقترح الرئيس جو بايدن على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة.
وكان نتنياهو قال في أول مقابلة له مع قناة إسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إنه مستعد للتوصل إلى صفقة يستعيد خلالها المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس وباقي الفصائل، ثم يعود بعدها إلى الحرب.
وتنفي هذه التصريحات التأكيد الأمريكي على موافقة إسرائيل على مقترح الاتفاق الذي قدمه الرئيس جو بايدن نهاية مايو الماضي، والذي ينص على إنهاء كامل للحرب.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله إن تصريح نتنياهو يمكن أن يخرب احتمالات التوصل إلى اتفاق.

جو بايدن نتنياهو واشنطن الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجهاد الإسلامي: نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأسباب سياسية وأيدلوجية

إعلان

إعلان

* "الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك
* مصدر لمصراوي: تم إبلاغ لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر مباراة الأهلي
* تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع