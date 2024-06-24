الخارجية تنفي وجود اتصال بين شكري و بلينكن حول قوائم للمرضى والطلبة في غزة

وكالات

نفت وزارة الخارجية المصرية صحة ما تم تداوله من أنباء عن اتصال بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول تحضير قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، إن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلاً ومضموناً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، "لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحاً وجود أي ترتيبات من هذا النوع".