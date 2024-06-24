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BBC

البنتاجون: نركز على الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة

07:05 م الإثنين 24 يونيو 2024

حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن جهودنا تنصب على التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضافت وزارة الدفاع، أن واشنطن تركز على الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة، موضحة أن حاملة الطائرات آيزنهاور ستظل في شرق المتوسط لفترة وجيزة قبل عودتها إلى الولايات المتحدة.

كان مسؤول أمريكي، قال إن وزير الدفاع لويد أوستن سوف يحث نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على تلافي التصعيد مع لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات للجزيرة، أن أوستن سوف يبحث مع نظيره الإسرائيلي الحرب في غزة والوضع على الحدود اللبنانية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتخطيط لخفض أعداد الضحايا المدنيين في غزة

وأكد المسؤول أنه لا تغيير حتى الآن في موقف واشنطن الخاص بتجميد شحنة القذائف شديدة الانفجار.

توسعة الصراع الاحتلال الإسرائيلي واشنطن حاملة الطائرات غزة
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