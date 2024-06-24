إعلان

BBC

رئيس أركان الاحتلال: نقترب من لحظة القضاء على لواء رفح

07:02 م الإثنين 24 يونيو 2024

هارتسي هاليفي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، إن الجيش يقترب من لحظة القضاء على لواء رفح التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنويات إسرائيل في حين أنها تخوض حربا متعددة الجبهات.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن تلك الحملة تقودها إيران التي تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله، إنهم ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل الذي رحب به بايدن وإن موقفهم لم يتغير.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو قال إن حماس تحت الردع لن تشن هجمة، وإن كل ما قاله كان غير حقيقي.

هارتسي هاليفي لواء رفح الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنتاجون: نركز على الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة

إعلان

إعلان

* "الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك
* مصدر لمصراوي: تم إبلاغ لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر مباراة الأهلي
* تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع