إعلان

BBC

نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه

06:53 م الإثنين 24 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنويات إسرائيل في حين أنها تخوض حربا متعددة الجبهات.

وأضاف أن تلك الحملة تقودها إيران التي تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت قوله إنهم ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل الذي رحب به بايدن وإن موقفهم لم يتغير.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو قال إن حماس تحت الردع لن تشن هجمة، وإن كل ما قاله كان غير حقيقي.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس أركان الاحتلال: نقترب من لحظة القضاء على لواء رفح

إعلان

إعلان

* "الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك
* مصدر لمصراوي: تم إبلاغ لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر مباراة الأهلي
* تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع