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نتنياهو: من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه

06:31 م الإثنين 24 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنويات إسرائيل في حين أنها تخوض حربا متعددة الجبهات.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن تلك الحملة تقودها إيران التي تريد تدمير إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله، إنهم ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل الذي رحب به بايدن وإن موقفهم لم يتغير.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو قال إن حماس تحت الردع لن تشن هجمة، وإن كل ما قاله كان غير حقيقي.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال
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