مسؤول أمريكي: أوستن سوف يحث جالانت على تلافي التصعيد مع لبنان

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع لويد أوستن سوف يحث نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على تلافي التصعيد مع لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات للجزيرة، أن أوستن سوف يبحث مع نظيره الإسرائيلي الحرب في غزة والوضع على الحدود اللبنانية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتخطيط لخفض أعداد الضحايا المدنيين في غزة

وأكد المسؤول أنه لا تغيير حتى الآن في موقف واشنطن الخاص بتجميد شحنة القذائف شديدة الانفجار.