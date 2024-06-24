ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في داجستان إلى 20

(د ب ا)

بلغت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية يوم أمس الأحد 20 قتيلا، والإصابات 46.

صرح بذلك وزير الصحة في جمهورية داغستان، بحسب قناة "أرتي عربية" الروسية.

كانت وزارة الداخلية في داغستان قد أعلنت أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، بينما أصيب 12 آخرون في اعتداء إرهابي الليلة الماضية في مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.