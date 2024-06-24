امرأة أمريكية تحاول إغراق طفلة بعد معرفتها بهويتها الفلسطينية

(وكالات)

وجهت النيابة الأمريكية تهمة الشروع في القتل لامرأة حاولت إغراق طفلة فلسطينية عمرها 3 سنوات في حمام السباحة، وذلك بعد معرفتها من والدة الطفلة بأن أصلها فلسطيني.

وتواجه إليزابيث وولف، البالغة من العمر 42 عاماً، تهم محاولة القتل العمد وإصابة الطفلة، وفقاً لقسم شرطة يولس بولاية تكساس.

وطالب فرع تكساس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بفتح تحقيق في جريمة كراهية تتعلق بالحادث الذي وقع في 19 مايو.

وأوضح البيان أن الأم كانت ترتدي الحجاب عندما اقتربت منها "امرأة أمريكية بيضاء" وبدأت باستجوابات "عنصرية" والتي هاجمت بعدها الأطفال في حوض السباحة.

وطالب المجلس بتحديد كفالة أعلى لوولف التي تم إطلاق سراحها من السجن بكفالة في اليوم التالي للحادث.

وقالت الأم، التي تم تحديدها فقط باسم "السيدة H" في بيان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "نحن مواطنون أمريكيون من أصل فلسطيني، ولا أعرف إلى أين أذهب لأشعر بالأمان مع أطفالي. بلادي تواجه حرباً ونحن نواجه الكراهية هنا".

وأضافت أن ابنتها تعاني من صدمة نفسية، حيث تهرب وتختبئ كلما فتحت باب الشقة، وتقول إنها تخشى أن تأتي السيدة وتغمر رأسها في الماء مرة أخرى.

وبحسب تقرير الشرطة، قال شهود إن وولف كانت في حالة سكر شديد عندما حاولت إغراق طفل في حوض السباحة بمجمع سكني. وتم القبض عليها أثناء محاولتها المغادرة ووضعها في البداية قيد الاعتقال بتهمة السكر في مكان عام.

