شخص مشهور.. روسيا تكشف هوية أحد منفذي هجوم داغستان

(وكالات)

أفاد مصدر لشبكة "روسيا اليوم" بأن أحد المنفذين للهجوم الذي وقع في داغستان ليلة أمس، والذي تمت تصفيتهم، هو حجي مراد كاجيروف، مقاتل في الفنون المختلطة، وابن عم السابق لعمدة محج قلعة، موسى موساييف.

ورجح المصدر، أن كاجيروف وهو شخصية معروفة هناك، ربما كان منسقاً لخلية إرهابية مكونة من 6 أفراد.

كانت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت في وقت سابق تصفية خمسة إرهابيين، اثنين في ديربنت وثلاثة في محج قلعة، بمن فيهم نجل وابن شقيق محمد عمروف، رئيس بلدية منطقة كولينسكي شمالي داغستان.

ووفقاً لمصدر "روسيا اليوم"، كان عمروف على علم بانتماء هؤلاء الأشخاص لفكر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، لكنه لم يبلغ الاستخبارات وظل يحتفظ بتلك المعلومات.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت اعتقال عمروف للتحقيق به بمجرد التعرف على هوية الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم.