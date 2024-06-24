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BBC

إصابة الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ

03:24 م الإثنين 24 يونيو 2024

الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز

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(وكالات)

أعلن قصر باكنجهام البريطاني، اليوم الاثنين، إصابة شقيقة الملك تشارلز الثالث الأميرة آن، بارتجاج في المخ وجروح طفيفة عقب تعرضها لحادث في عقار جاتكومب بارك.

وقال القصر في بيانه، إن الأميرة البالغة من العمر 73 عامًا، تعرضت للحادث أمس الأحد، مضيفًا أنه تم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول من أجل تلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية حتى تعافيها بشكل كامل.

وأفاد القصر في بيانه، "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

ورجح موقع "سكاي نيوز" أن تكون إصابة الأميرة، جراء تلقيها ضربة من قبل الحصان أثناء سيرها به، مشيرًا إلى أنه قد يكون صدمها برأسها أو ساقيها.

إصابة الأميرة آن الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز ارتجاج في المخ
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