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روسيا تعلن حالة الطوارئ في سيفاستوبول بعد هجوم صاروخي أوكراني

02:57 م الإثنين 24 يونيو 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لحين إشعار آخر، وذلك بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني.

ونشرت وكالات أنباء روسية مرسوما للحاكم ميخائيل رازفوشايف، جاء فيه: "أعلن حالة الطوارئ في مدينة سيفاستوبول لحين إشعار آخر".

وأضاف رازفوشايف أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 151 آخرون في الهجوم. ولا يزال هناك 79 يتلقون العلاج بالمستشفى.

وقال مسؤولون إنه تم نقل 21 شخصا، بينهم 11 طفلا، إلى موسكو لتلقى العلاج بسبب شدة إصاباتهم.

يشار إلى أن معظم الضحايا كانوا يجلسون على أحد الشواطئ في سيفاستوبول، عندما سقط حطام الصاروخ، وانفجر، كما لم يصدر تحذير من وقوع هجوم جوي قبل الحادث.

وفي البداية، أعلن الجيش الروسي مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ، ولكنه سحب بيانه في وقت لاحق، وأشار إلى أن صاروخا أوكرانيا استهدف مدنيين.

وقوبل هذا الإعلان بتشكك، حتى بين مدونين روسيين عسكريين، في ظل وجود العديد من المنشآت العسكرية في هذه المنطقة.

وفي أعقاب الحادث، تم إغلاق منطقة الشاطئ الذي تعرض للهجوم أمام السباحة.

يشار إلى أن الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود ومطار بيلبيك العسكري يقعان في منطقة مدينة سيفاستوبول.

ويستخدم الجيش الروسي الميناء والقاعدة الجوية في حربه ضد أوكرانيا. وقد أصبحت المنطقة هدفا لهجمات الجيش الأوكراني.

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