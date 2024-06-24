روسيا معلقة على هجوم القرم: نعلم من يقف ورائه

موسكو - (د ب أ)

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأوكراني على القرم بالهمجي، مشيرًا إلى أن موسكو على دراية بمن يقف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيسكوف قوله للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتفق مع الرأي القائل، إن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم والهجوم الإرهابي في داجستان، هما حدثان من سلسلة واحدة: "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

وأضاف بيسكوف: "هناك هيئات تحقيق ستقوم بعملها، وبعد ذلك سيكون من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات، سواء كانت هذه سلسلة واحدة من الأحداث أم لا. ونحن نرى هجوما صاروخيا بربريا تماما، في شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصا، مشيرًا إلى نقل 82 منهم إلى المستشفى.