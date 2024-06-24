قوات الاحتلال تعتقل 59 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرقي رام الله وكفر نعمة غربا، طالت 59 فلسطينيًا على الأقل، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرقا، واعتقلت 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم، بحسب "وفا".

كما داهمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غربي الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 30 مواطنا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما كانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.