قوات الاحتلال تقصف مقر الأونروا بغزة بادعاء أنه مخزن سلاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قصفت قوات الاحتلال فجر الإثنين مقر الأونروا بغزة بادعاء أنه مخزن للسلاح، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضرباتها التي تشنها في جميع أنحاء قطاع غزة، وتؤدي هذه الهجمات إلى خسائر في صفوف المدنيين والنزوح وتدمير المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية.

ونددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين باستمرار العدوان علي المدنيين في غزة، وأفادت بأن الغارات الجوية مكثفة بشكل خاص في وسط غزة وخاصة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات للاجئين وشرق دير البلح. ولا يزال الهجوم البري الإسرائيلي يتوسع، وخصوصا في المناطق الجنوبية من مدينة غزة وشرق رفح، الأمر الذي يعمق الأزمة الإنسانية ويعمل بشكل كبير على زعزعة استقرار تدفق المعونات الإنسانية.