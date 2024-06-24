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سويسرا.. حالة تأهب جراء انهيارات أرضية بسبب الفيضانات

12:11 ص الإثنين 24 يونيو 2024

سويسرا.. حالة تأهب جراء انهيارات أرضية بسبب الفيضا

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برن - (د ب أ)

تخضع سويسرا لحالة تأهب بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار واسعة النطاق في الأيام القلائل الماضية، بما في ذلك التسبب في انهيار أرضي طمر جزءا من قرية في جنوب شرق البلاد.

ولا تزال مخاطر الفيضانات مستمرة، وفقا لما ذكره المكتب الاتحادي السويسري للأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت، وقالت هيئة الإذاعة الحكومية "إس آر إف" إن المزيد من الانهيارات الأرضية ممكنة لأن التربة المشبعة بشدة لا يمكنها امتصاص المزيد من الأمطار بشكل صحيح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل الإعلام المحلية أنهارا تفيض وطريقا سريعا منهارا وأنقاضا تغطي أجزاء من وادي ميسوكس في كانتون "جراوبوندن".

وأغلقت الأمطار مؤقتا الطرق المؤدية إلى مدينة زيرمات السياحية الشهيرة، بالقرب من ماترهورن، وعزلتها عن بقية البلاد.

واستؤنفت خدمات السكك الحديدية مساء أمس السبت، وفقا لخدمة ماترهورن جوتهارد بان.

ووصفت الرئيسة فيولا أمهيرد، في منشور على إكس، الأضرار بأنها "مروعة".

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